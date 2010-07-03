В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об условиях Киева для заключения контракта на транзит газа.

Парламентарий призвал украинскую сторону сесть за стол переговоров и совместно найти пути решения проблемы, отметив, что только после этого можно будет говорить о заключении нового контракта.

"Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит. "Газпром" уже объявил льготные условия для Украины. Решение Украины – согласиться или нет... Надо искать взаимоинтересные условия", – цитирует RT слова депутата.

Он указал на то, что вопрос о транзите газа должен быть рассмотрен с коммерческой точки зрения. Он отметил, что необходимо работать на оптимальных для всех условиях.

Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что все остальное можно отнести к переговорам между коммерческими структурами.

До этого исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина в случае отсутствия транзитного контракта планирует с нового года закачивать в свои хранилища российский газ, предназначенный для Европы. Без договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее неопределенному собственнику и будет находиться в хранилищах.

Перед этим Витренко сообщил, что украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам". Он отметил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа. Украинская сторона предложила обсудить этот вопрос в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.

