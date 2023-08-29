Эксперт рассказала, как изменятся условия выдачи кредитов в РФ с 1 сентября

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

С 1 сентября Центробанк РФ повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с целью повышения устойчивости банков. Это решение затронет кредиты со стоимостью выше 25% годовых, а также заемщиков с предельной долговой нагрузкой выше 50%, сообщает Life.ru

По мнению арбитражного управляющего Анастасии Сапегиной, нововведение положительно скажется на отечественном рынке кредитования. Дело в том, что оно приведет к увеличению числа обеспеченных залогом кредитов, а также снижению количества займов для людей, которые тратят на обслуживание кредитных обязательств больше половины дохода.

"Мы живем в обществе, где очень сильный маркетинг и много людей делают покупки в рассрочку (на эмоциях, в тренде). Когда отдельно взятый человек более 50% своих доходов отдает по кредитным обязательствам, это признак того, что человек находится в кризисе. <...>Многие не знают момента своей платежеспособности по кредитам. <...> 90% людей <...> приходится учить финансовой грамотности с нуля", – отметила специалист.

Говоря о людях с высокой кредитной нагрузкой, Сапега напомнила, что по закону не меньше 25% дохода семьи должно уходить на содержание детей. Однако если большая часть денег уходит на погашение займа, то на детей и другие текущие расходы средств почти не остается. Решить эту проблему можно как раз вмешательством государства, которое бы ограничило выдачу кредитов.

Ранее, 15 августа, Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. На этом фоне российские банки объявили о повышении ставок по базовым ипотечным программам. В частности, ВТБ и Сбербанк повысили ставки на 2%.



Крупнейшие банки РФ повысили ставки по ипотечным кредитам