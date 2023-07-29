Сеть магазинов "Пятерочка" возобновила продажу алкоголя в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Магазины "Пятерочка" в Санкт-Петербурге возобновили продажу алкоголя после сообщений об отзыве соответствующей лицензии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию X5 Group, которая управляет сетью.

"Во всех "Пятерочках" Санкт-Петербурга возобновилась продажа алкоголя, лицензия на его продажу восстановлена", – указали в пресс-службе X5 Group.

27 июля в X5 Group заявили, что петербургским магазинам "Пятерочки" приостановили лицензию на продажу алкоголя. По словам представителей компании, это решение приняли в связи со случаем трехлетней давности, когда в одном из магазинов продали алкоголь несовершеннолетнему.

При этом в X5 Group, что компания оплатила соответствующий штраф в том же году.