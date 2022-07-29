Курс евро на Мосбирже поднялся выше 63 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 63 рубля, курс доллара – 62 рубля впервые с 8 июля, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14:32 по московскому времени европейская валюта выросла на 1,84 рубля, до 63,6 рубля, американская – на 1,26 рубля, до отметки в 62,08 рубля.

Ранее в Совфеде спрогнозировали возвращение к курсу 70–80 рублей за евро до конца текущего года. Это произойдет, если Центробанк снизит ключевую ставку до докризисного уровня – 5%.

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продлит в сентябре ограничение на выдачу иностранной валюты гражданам.

