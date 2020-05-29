Минтруд предложил возместить компаниям расходы на диагностику COVID-19 и средства защиты

Агентство "Москва"/Александр Авилов

Министерство труда РФ выступило с предложением частично компенсировать компаниями расходы на закупку коронавирусных тестов, а также средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Об этом сообщает "Интерфакс".

Возместить траты предлагается за счет средств из Фонда социального страхования. При этом размер компенсации будет ограничен на уровне 20 процентов от страховых отчислений компании за 2019 года.

"Расширение перечня мероприятий, подлежащих финансированию за счет страховых взносов, поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников", – заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В обычных условиях компании могут потратить страховые взносы на обучение по охране труда, закупку средств индивидуальной защиты, организацию санаторно-курортного отдыха для работников вредных производств и некоторые другие расходы.

В конце апреля стало известно, что московские субъекты малого и среднего бизнеса со статусом "социальное предприятие" получат поддержку от города. Им выделят субсидии в размере до миллиона рублей. Потратить средства можно будет на выплату коммунальных платежей.

