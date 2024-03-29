Эксперт назвал католический праздник причиной колебания курса рубля

Фото: 123RF/knjous

На колебания курса рубля к доллару и евро на торгах Мосбиржи 29 марта могла повлиять Страстная пятница у католиков. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин в беседе с "Газетой.ру".

Он отметил, что одной из причин вариабельной динамики рубля может считаться отсутствие торгов на большинстве ключевых бирж из-за праздничного выходного во многих странах.

"Правда, мировой валютный рынок как раз работает, но зарубежные участники нашего также могут в большинстве своем отсутствовать из-за праздников, что способно несколько нарушить у нас кросс-курсы валют, а также ослабить ликвидность предложения валюты на финансовом рынке", – пояснил эксперт.

Хотя поддержка рубля со стороны налогового периода больше не поступает, недостатка предложения иностранной валюты не наблюдается, уточнил Бабин. По его мнению, постепенное улучшение ситуации с платежным балансом страны происходит благодаря подорожавшему в последние месяцы сырью.

Специалист предполагает, что, если за эти выходные и следующую неделю геополитическая обстановка и санкционный режим существенно не изменятся, доллар будет находиться в диапазоне 92–93 рублей.

Утром 29 марта курс доллара вырос на 2 копейки, до 92,52 рубля. При этом евро снизился на 39 копеек, до 99,60 рубля.

Ранее Центробанк решил продлить еще на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Так, граждане России и физические лица – нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.