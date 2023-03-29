Минсельхоз не получал данных об уходе Viterra и Louis Dreyfus из РФ

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

В Минсельхозе не получали сведений относительно возможного ухода из России экспортеров зерна Viterra и Louis Dreyfus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время информация о прекращении компаниями Viterra и LDC (Louis Dreyfus. – Прим. ред.) экспорта российского зерна в Минсельхоз России не поступала", – сказали в министерстве.

Ранее в среду стало известно, что один из крупнейших международных поставщиков продовольствия, американская корпорация Cargill, прекратит экспорт зерна из РФ в предстоящем сельскохозяйственном году.

Позже аналогичная информация появилась и в отношении другого крупного экспортера зерна – компании Viterra. Более того, как писал "Коммерсантъ", вслед за Cargill и Viterra российский рынок может покинуть нидерландский экспортер Louis Dreyfus.



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