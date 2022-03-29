ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крупнейшего в стране производителя сахара "Продимекс", сообщает ТАСС. Компанию подозревают в незаконных действиях, повлекших рост цен на сахар.

"Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией "Продимекс" деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса", – заявили в ФАС.

Ранее антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в торговые точки в Воронежской области, несмотря на большие запасы этого товара на складах.

Между тем замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов уже заявлял, что в России достаточно запасов сахара. В ведомстве не ждут никаких перебоев с учетом того, что принято решение о запрете экспорта.

