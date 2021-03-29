Нефть подешевела на фоне новостей о разблокировке Суэцкого канала

Фото: Suez Canal Authority via AP
Цены на нефть снижаются на фоне сообщений о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал.
Так, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:00 по московскому времени в понедельник, 29 марта, составила 63,5 доллара за баррель, что на 1,07 доллара (1,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По результатам торгов в пятницу, 26 марта, эти контракты выросли в цене на 2,62 доллара и достигли 64,57 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому моменту составила 59,81 доллара за баррель, что на 1,16 доллара (1,9%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.
По результатам минувшей недели нефть WTI показала третье недельное снижение подряд и опустилась примерно на 0,8%. Brent за неделю подорожала на 0,04 доллара за баррель (менее 0,1%).
23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перекрыв движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Предположительно, судно изменило курс и уперлось носом в берег из-за сильного ветра и песчаной бури.
29 марта спасательные команды сняли с мели контейнеровоз. Детали операции пока не уточняются. Также неизвестно, как скоро восстановится движение по водной артерии. Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что прохода через канал ожидают 369 судов.
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