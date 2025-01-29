Эксперт Лоссан: вопрос о дальнейшем укреплении курса рубля остается открытым

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Вопрос о дальнейшем укреплении курса рубля остается открытым и будет зависеть от геополитической обстановки и цен на ресурсы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта Алексея Лоссана.

Он добавил, что с 1 февраля возможна стабилизация курса доллара в районе 95–98 рублей.

Специалист по фондовому рынку Александр Шепелев спрогнозировал корректировку валют в феврале в районе 13,7–13,8 рубля за один юань, доллар – к 99–100, а евро – к 104–105. Но, по словам эксперта, на курс будут сильно влиять события в стране и мире, связанные с геополитикой.

Финансовый аналитик Владислав Антонов добавил, что главной причиной колебаний курса является чувствительность локального валютного рынка.

С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 15%. Эксперты отмечают, что в данный период рубль практически всегда укрепляется. На это также влияют налоги, которые платят экспортеры в конце месяца. Кроме того, укрепление рубля связано с замедлением инфляции в конце прошлого года.

Между тем аналитик Игорь Расторгуев заявил, что ослабление доллара связано с политикой администрации нового президента США Дональда Трампа. По его словам, прочность американской валюты остается за счет ее востребованности в мире.