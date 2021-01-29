Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Официальный курс доллара превысил 76 рублей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные Банка России.

Таким образом, доллар подорожал на 6,73 копейки, составив 76,2527 рубля. Курс европейской валюты увеличился на 16,53 копейки – до 92,2963 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал ситуацию на валютном рынке. По его словам, рубль по отношению к доллару и евро достиг своих фундаментальных значений.

Он подчеркнул, что серьезных причин для изменения этих значений в ближайшие полгода пока нет. Однако Беляев уточнил, что если они и произойдут, то только в результате конъюнктурных факторов, которые лежат в области политических сведений и экономических колебаний.

До этого экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе относительно падения котировок доллара на 35 процентов к концу 2021 года и выразил уверенность в дальнейшем ослаблении валюты.