Цена нефти марки Brent превысила 79 долларов за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла 79,02 доллара за баррель впервые с 26 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
По состоянию на 13:34 по московскому времени цена увеличилась на 1,02%. К 13:37 нефть торговалась на уровне 79,08 доллара за баррель (+1,1%).
Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что бензин в России может подорожать до 100 рублей за литр, если власти перестанут контролировать цены на топливо.
До этого глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявлял, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в России работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Он отметил, что без демпфера бензин в стране стоил бы на 15 рублей дороже.
В Независимом топливном союзе опровергли повышение цен на бензин
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