"Газпром-Медиа" потерял из-за переноса кинопремьер больше 700 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доходы "Газпром-Медиа" от продажи прав на аудиовизуальные произведения в январе–сентябре 2020 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% – до 9,57 миллиарда рублей, сообщает РБК.

Отмечается, что в прошлом году доходы в этой категории составили 10,42 миллиарда рублей. Таким образом падение составило 776 миллионов рублей.

В холдинге снижение доходов объяснили влиянием эпидемиологической обстановки на кинопрокатную деятельность, а также переносом крупных кинорелизов.

Основное падение зафиксировали в третьем квартале, когда кинотеатры стали доступны для зрителей. В частности, в июле–сентябре доходы упали на 9% – до 2,3 миллиарда рублей.

Министерство культуры РФ приняло решение ограничить максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы. Требование подразумевает максимальную заполняемость на уровне 25% от общей вместимости зала. Эта мера будет действовать с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.

Также министерство культуры РФ предписало приостановить работу федеральных музеев и музеев-заповедников в Москве. Проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций запрещается с 16 ноября 2020 года по 15 января следующего года.

