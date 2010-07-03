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Политика

09:20

В "Нафтогазе" считают, что "Газпром" может перекрыть подачу газа в сторону Украины

экономика политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Генеральный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что российская компания "Газпром" не видит оснований поддерживать поступление газа в сторону Украины с 1 января. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Топ-менеджер украинской компании объяснил, что "Газпром" направил письмо, в котором объяснил порядок транзита российского газа, если новое соглашение между странами не будет достигнуто.

"Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль", – заявил Юрий Витренко.

Нынешнее соглашение по газовому транзиту истечет 31 декабря 2019 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе между сторонами идет обмен коммерческими предложениями, однако время на принятие решения ограничено.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, в свою очередь, отметил, что "Газпром" предложил "Нафтогазу" льготные условия по договору. Украинской стороне остается решить, готовы ли на них согласиться и есть ли иные варианты решения проблемы с коммерческой точки зрения.

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