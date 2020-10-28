Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 78 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся по отношению к рублю. Об этом сообщает ТАСС.

Рост был зафиксирован на уровне 1,04%. Таким образом, стоимость американской валюты поднялась до 78,1150 рубля.

В ходе торгов вырос и курс евро. Его стоимость повышается на 0,5%, до 91,78 рубля.

По данным Центробанка, в России существенно вырос импорт иностранной валюты в наличной форме. В августе 2020 года банки ввезли в страну 1,62 миллиарда долларов, что в 1,8 раза превышает показатели за июль и аналогичный период 2019 года.

По словам эксперта Романа Блинова, на курс доллара в значительной степени влияет политическая неопределенность на фоне предстоящих выборов президента в США. Кроме того, по его словам, сохраняются проблемы на энергетическом рынке.

Подобной позиции придерживается экономист Владислав Жуковский. Он предрек обновление исторических минимумов рубля из-за того, что национальная валюта будет находиться "в серьезной болтанке" перед президентскими выборами в Америке.