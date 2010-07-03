Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о перечне мер, которые направлены на повышение конкурентоспособности, улучшение делового климата, а также повышение эффективности работы с внутренними финансовыми резервами.

"Документ достаточно объемный, в нем содержатся различные направления, которые мы с вами, коллеги, на этом совещании обсуждали", – сказал премьер-министр в ходе совещания с вице-премьерами.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что интерес иностранных инвесторов к России не упал после введения санкций. Более того, как он отметил, за последние пять лет объем инвестиций увеличился примерно на 50 процентов.

Он заявил, что в России увеличивается объем промышленного производства и товарооборот, также, по словам премьер-министра, на хорошем уровне остаются макроэкономические показатели.

В феврале Росстат сообщил о рекордном росте экономики страны. По оценкам ведомства, рост ВВП России за 2018 год составил 2,3%. По итогам прошлого года, наибольший рост был зафиксирован в деятельности гостиниц и предприятий общепита, в страховании и строительстве, а также в сферах госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения.

