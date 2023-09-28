Новак поручил принять срочные меры по снижению стоимости топлива на АЗС

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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел 28 сентября внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что в совещании принимали участие топ-менеджеры нефтяных компаний и представители органов власти.

Как сообщил Новак, в результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива в РФ наблюдается снижение цен на бирже. Вместе с тем в правительстве ожидают трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый и розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей.

"Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений", – добавил он.

Вице-премьер поручил принять срочные меры по снижению стоимости топлива на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также поручил привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов. При этом, как подчеркнул Новак, снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время.

Федеральной таможенной и налоговой службам РФ также поручили держать на контроле выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Новак добавил, что портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, а хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок.

На совещании также было озвучено, что для борьбы с серым экспортом введут меры административного и экономического характера.

Зампред правительства РФ также поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах РФ. По его словам, до стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива и до снижения цен совещания будут проводиться как минимум два раза в неделю.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости разобраться с ценами на бензин и дизельное топливо в России. Глава государства поднял этот вопрос на совещании с кабмином.

До этого российское правительство предложило повысить заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов с 20 до 50 тысяч рублей с тонны.

Путин прокомментировал ситуацию с ростом цен на бензин