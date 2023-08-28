Аналитик рассказал, как может измениться курс рубля с 1 сентября

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Рубль вновь может начать укрепляться с 1 сентября, когда закончится сезон отпусков, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом сообщает Life.ru.

Эксперт объяснил, что национальная валюта ранее ослабла на фоне ускорения инфляции и слабых данных по торговому балансу. Кроме того, летом, когда все едут отдыхать за границу, увеличивается спрос на иностранную валюту, добавил Антонов.

Специалист предполагает, что уже в ближайшее время, когда уменьшится бюджетный дефицит и изменится торговый баланс, позиция рубля улучшится. Антонов спрогнозировал, что российская валюта может подорожать к доллару до 90 рублей и пройти эту отметку.

В случае падения рубля Банк России может ужесточить валютные ограничения, добавил аналитик. По его мнению, разрешения на вывод дивидендов из страны выглядят преждевременными. Если их отменят, рубль снова может пойти вверх, объяснил он.

Антонов также не исключает, что падение национальной валюты продолжится после 28 августа. По его словам, стоимость доллара может составить 98 рублей.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин предупредил, что есть вероятность ослабления курса рубля после 28 августа. Специалист объяснил, что в настоящее время ситуация складывается так же, как и в предыдущие два месяца: продажа иностранной валюты только сдерживает рубль от падения.

В свою очередь, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что недавнее решение Банка России повысить ключевую ставку поспособствовало укреплению национальной валюты. По его мнению, мер, принятых ЦБ РФ, может быть достаточно.



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