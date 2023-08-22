Эксперт спрогнозировал ослабление курса рубля после 28 августа

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Есть вероятность ослабления курса рубля после 28 августа, предупредил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Его слова приводит "Газета.ру".

"Рубль в начале торгов подешевел, после чего предпринял попытку восстановления, но она оказалась неудачной. Российская валюта обновила дневные минимумы, но пока не ускоряет нисходящую динамику, торгуясь с умеренными потерями", – отметил он.

Специалист объяснил, что в настоящее время ситуация складывается так же, как и в предыдущие два месяца: продажа иностранной валюты только сдерживает рубль от падения. Кроме того, Бабин подчеркнул, что такие меры должны быть усилены в рамках договоренности экспортеров с властями.

Однако сейчас нет ощутимого эффекта от этих операций, считает эксперт. По прогнозу финансиста, после прохождения пика налоговых платежей 28 августа рубль вновь ослабеет.

22 августа курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 93,61 рубля, юань вырос до 12,8 рубля, евро – до 102,33 рубля.

На 07:04 по московскому времени американская валюта подешевела на 5 копеек, китайская – на 5 копеек, европейская – на 42 копейки.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что недавнее решение Банка России повысить ключевую ставку поспособствовало укреплению национальной валюты. По его мнению, мер, предпринятых ЦБ РФ, может быть достаточно.



Экономист предположил, что ЦБ РФ не будет менять ключевую ставку в этом году