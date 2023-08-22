Курс доллара на открытии торгов снизился до 93,61 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 93,61 рубля, юань вырос до 12,8 рубля, евро – до 102,33 рубля.

На 07:04 по московскому времени американская валюта подешевела на 5 копеек, китайская – на 5 копеек, европейская – на 42 копейки.

Днем ранее в начале валютных торгов доллар торговался за 93,73 рубля. При этом максимальное значение валюты США составляло 94,18 рубля. В это же время евро упал в цене на 12 копеек и стал стоить 101,78 рубля.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что мер, предпринятых Центробанком РФ для национальной валюты, может оказаться достаточно. Он напомнил, что регулятор повысил ключевую ставку до 12%.

ЦБ РФ внепланово повысил ключевую ставку на 3,5%