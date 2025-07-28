Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые за 2 месяца

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Внебиржевой курс доллара поднялся выше 80 рублей впервые за два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 13:23 по московскому времени расчетный курс доллара, ориентир для внебиржевого рынка, вырос на 64 копейки относительно предыдущего закрытия – до 79,92 рубля. За несколько минут до этого он повышался до 80,01 рубля. Этот показатель стал максимальным за период с 27 мая.

На Московской бирже летом прошлого года приостановили торги долларом, поэтому для рубля репрезентативен только курс юаня. Торги юанем проходят с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.

Такой кросс-курс служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.

Ранее научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в сентябре курс доллара будет расти умеренными темпами в сторону 90 рублей.

По мнению эксперта, этому будет способствовать рост импорта и туристический сезон в сентябре. Россияне, которые отправятся за границу, будут обменивать рубли на доллары. Из-за этого спрос на американскую валюту увеличится и ее курс будет расти.

