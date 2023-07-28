Глава Минэнерго заявил, что РФ уже в июле начала сокращать экспорт нефти в рамках ОПЕК+

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Россия в июле начала сокращать экспорт нефти по договоренностям в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Мы уже в июле начали сокращение, чтобы выйти на те договоренности, которые мы объявляли", – приводит его слова ТАСС.

Министр подчеркнул, что все взятые на себя обязательства Россия выполнит в полном объеме.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти в 2024 году. Общий уровень добычи альянса будет снижен на 1,4 миллиона баррелей в сутки, нефтяная сделка будет продлена на следующий год.

До этого стало известно, что страны ОПЕК+ договорились скорректировать общий уровень добычи нефти с 2024 года до 40,46 миллиона баррелей в сутки. При этом РФ должна снизить добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки.



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