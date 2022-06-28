Клиенты банков смогут ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников – ЦБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Клиенты кредитных организаций с 1 октября получат возможность добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

"С 1 октября клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры – максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени", – говорится в заявлении.

Уточняется, что нововведение предусмотрено указанием Центробанка, его зарегистрировало министерство юстиции РФ.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ актуализирует цены на ОСАГО. Отмечается, что на сегодняшний день автовладельцы могут менять стоимость полиса в рамках тарифного коридора. При этом стоимость для каждого водителя рассчитывают индивидуально.

Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей.

Кроме того, до этого Центробанк также продлил до 31 декабря действие послабления по лимитам открытых валютных позиций для банков, подпавших под ограничения. Такое решение в ЦБ приняли для поддержания финансовой устойчивости банков и их адаптации к соблюдению регулятивных требований.