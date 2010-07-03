Кабмин не будет продлевать соглашение о заморозке цен на топливо

Российское правительство приняло решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо в стране. Решение приняли по итогам совещаний у министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака, заявил глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.
По его словам, 1 июля соглашения заканчиваются.
"Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались, и у Силуанова, и у Козака, что с 1 июля уже они не будут, ... так называемые надстройки с обратными акцизами, демпфирующими надбавками", – приводит слова Богданова РИА Новости.
Весной 2018 года в России обострилась ситуация с ценами на топливо. Власти договорились с нефтекомпаниями о сдерживании цен.
С 1 ноября начали действовать соглашения компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива. Они предполагают рост оптовых цен на 4–4,6% в течение года и рост розничных в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6%. В марте действие соглашений продлили на три месяца.
В конце мая Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин. Причинами назывались сокращение объема производства, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, рост поставок топлива за рубеж.
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