ЦБ отозвал лицензии у Заубер Банка и банка "ИРС"

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ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у санкт-петербургского Заубер Банка.

По величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе РФ.

Также Банк России отозвал лицензию у московского акционерного коммерческого банка "ИРС", который является участником системы страхования вкладов. На 1 мая по величине активов банк занимал 317-е место в банковской системе РФ.

По данным Центробанка, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Помимо этого, она завышала стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и сокрыть свое реальное финансовое положение.

Ранее черкесский Тексбанк лишили лицензии на осуществление банковских операций. Аннулирование было произведено после получения ходатайства кредитной организации о ее добровольной ликвидации.

До этого Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка. Банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.