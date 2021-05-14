ЦБ аннулировал лицензию у черкесского Тексбанка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Черкесский Тексбанк лишили лицензии на осуществление банковских операций. Об этом говорится в соответствующем приказе Банка России от 14 мая.

По данным регулятора, лицензия была аннулирована после получения ходатайства кредитной организации о ее добровольной ликвидации. Решение было принято общим собранием участников.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка. Банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.