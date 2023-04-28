Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при поставках дружественным странам

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Российские компании получили право соблюдать потолок цен на нефть с условием осуществления поставок дружественным государствам по заключенным договорам. Такой приказ подписал Владимир Путин.

Согласно документу, который был опубликован на портале правовой информации, изменения будут внесены в указ президента РФ от декабря прошлого года. Тогда был введен запрет на поставки нефти покупателям по условиям потолка цен на нее.

С 28 апреля 2023 года запрет перестает действовать на поставки, которые будут проходить в соответствии с заключенными договорами со странами, не входящими в перечень недружественных.

Так, в список не включены Китай и Индия.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что введение потолка цен на нефть неприемлемо и нелегитимно с политической точки зрения. Он подчеркнул, что есть политическая и экономическая стороны вопроса о ценах на российское топливо.

Санкции западных стран на нефтепродукты из РФ вступили в силу 5 февраля. Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, кроме того, государства ЕС и G7 установили на них потолок цен.

Также СМИ сообщали, что страны G7 приняли решение о сохранении цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. По данным источника, решение было принято, несмотря на призывы некоторых стран снизить установленный потолок.

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