28 марта, 07:18Экономика
Си Цзиньпин встретился с главами крупных иностранных компаний
Фото: ТАСС/AP/Anthony Kwan
Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с главами крупных иностранных компаний. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Встреча прошла в Доме народных собраний в Пекине. Подробности встречи Си Цзиньпина с предпринимателями не раскрываются. Также не уточняется, представители каких компаний присутствовали на переговорах.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Китай во главе российской делегации на Боаоском азиатском форуме, провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
В середине марта СМИ сообщали, что власти Китая заключили два торговых соглашения с Украиной. В частности, были заключены договоры о поставках водных ресурсов и сельскохозяйственной продукции. Журналисты отметили, что подобные действия Пекина не направлены против Москвы, а обусловлены лишь экономическими интересами КНР.