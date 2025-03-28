Си Цзиньпин встретился с главами крупных иностранных компаний

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Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с главами крупных иностранных компаний. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Встреча прошла в Доме народных собраний в Пекине. Подробности встречи Си Цзиньпина с предпринимателями не раскрываются. Также не уточняется, представители каких компаний присутствовали на переговорах.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Китай во главе российской делегации на Боаоском азиатском форуме, провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

В середине марта СМИ сообщали, что власти Китая заключили два торговых соглашения с Украиной. В частности, были заключены договоры о поставках водных ресурсов и сельскохозяйственной продукции. Журналисты отметили, что подобные действия Пекина не направлены против Москвы, а обусловлены лишь экономическими интересами КНР.