Вице-премьер РФ Оверчук встретится с руководством Госсовета КНР

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в Китай во главе российской делегации на Боаоском азиатском форуме, проведет встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Об этом пишет ТАСС.

Помимо этого, политик проведет переговоры с главой временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом и министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае планирует посетить Россию. Ожидается, что бразильский лидер встретится с Владимиром Путиным. Затем Лула да Силва намерен отправиться в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

До этого спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что встреча Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом может состояться в ближайшие месяцы.