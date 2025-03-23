Президент Бразилии посетит Россию с визитом в мае

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в мае планирует посетить Россию. Об этом заявил специальный помощник лидера южноамериканской республики по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Folha de S. Paulo.

Ожидается, что бразильский лидер встретится с Владимиром Путиным. Затем Лула да Силва намерен отправиться в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что в рамках ожидаемого визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая намечены его переговоры с Владимиром Путиным.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин отмечал, что в РФ будут очень рады, что президент Сербии будет находиться в Москве в год 80-летия Победы.

