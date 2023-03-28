Минфин планирует сократить число казенных госучреждений в РФ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство финансов РФ намерено проработать инициативу по сокращению федеральных казенных учреждений, которые находятся в ведении органов исполнительной власти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад ведомства.

Согласно информации, цель предложения заключается в улучшении эффективности управления расходами. Отмечается, что объем средств, выделенных на оплату труда сотрудников учреждений, сохранят, поскольку необходимо повысить уровень оплаты их труда.

Пресс-служба ведомства добавила, что правительство ведет работу по оптимизации сети государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Ранее говорилось, что Минфин намерен предложить организовать эксперимент по вводу льготной ипотеки для федеральных госслужащих в этом году. Ведомство планирует направить в правительство инициативу по данному эксперименту, который предполагает внедрение льготной ипотеки для чиновников.

Так, совершенствование системы государственных гарантий на госслужбе будет представлено на мотивацию работников к долгосрочному труду.

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