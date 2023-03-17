Юрист рассказал об обязательных выплатах при увольнении сотрудника

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Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин объяснил, как формируются выплаты работнику при увольнении и что входит в перечень оснований. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, в последний день сотрудник должен получить зарплату за отработанный период вне зависимости от оснований увольнения. За дни неиспользованного отпуска также должны быть перечислены средства.

Юрист напомнил о случаях увольнения по сокращении, которые подразумевают выплату выходного пособия. В частности, при ликвидации организации или сокращении штата работодатель должен выплатить один средний месячный заработок.

"При отказе работника от перевода на другую работу, необходимую в связи с медицинским заключением, или при отсутствии у работодателя такой работы, или при признании работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением – двухнедельный средний заработок", – добавил Южалин.

Закон допускает, что уволенный сотрудник может обратиться к бывшему работодателю за дополнительным выходным пособием в размере среднего месячного заработка, если не нашел работу в течение двух месяцев с момента ухода из организации.

"Если работник трудоустроится на новое место работы в течение второго месяца, то он имеет право получить от бывшего работодателя средний заработок пропорционально периоду трудоустройства", – уточнил юрист.

Также Александр Южалин объяснил ситуацию с увольнением по соглашению сторон. Работодатель и сотрудник в этом случае могут договориться о сумме к выплате при увольнении. Эта сумма должна быть четко прописана в соглашении.

Ранее в Минтруде России рассказали об усовершенствованном расчете заработка для пособия по безработице. Основан он будет на данных о размере общего дохода человека.

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