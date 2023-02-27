В Банке России планируют сократить штат – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Банке России готовятся к сокращению штата и расходов на оплату труда, сообщает "Коммерсант".

"Речь может идти о высвобождении около 1 тысячи человек, то есть самой масштабной оптимизации с начала пандемии в 2020 году", – отмечается в сообщении.

Штат регулятора избыточен по отношению к операциям, некоторые из которых вовсе исчезли, а некоторые осуществляются в меньших количествах. По словам экспертов, значимость региональных подразделений любых структур снизилась благодаря цифровизации.

В центральном аппарате ЦБ планируется до мая этого года сократить 1 тысячу сотрудников. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что сокращение штата коснется и региональных подразделений. Весенний этап сокращения станет первой волной. Вторая волна запланирована на осень. Главной целью сокращения станет оптимизация расходов.

По словам другого источника, в ЦБ уже отменили выплаты к отпуску в размере двух окладов.

В свою очередь, в Банке России сообщили, что регулятор постоянно повышает свою эффективность. Так, с 2015 года число сотрудников сократилось на 30%.

"Внедрение новых бизнес-процессов и их постоянная актуализация позволяют нам качественно управлять численностью штата", – отметили в сообщении.

Регулятор давно не снижал численность сотрудников в таком масштабе. Например, в 2020 году ЦБ провел реорганизацию блока некредитных финансовых организаций центрального аппарата. Однако мероприятий по оптимизации персонала была отложена из-за пандемии.

В 2021 году регулятор объединил департамент статистики управления данными и департамент обработки отчетности. Всего в том году ЦБ сократил 300 сотрудников.

Согласно данным HeadHunter, на конец февраля этого года по всей стране ЦБ рассматривает предложения о работе 1 265 человек. Активно ищут работу 887 человек.

По словам экспертов, к Банку России уже предъявляли претензии, связанные с большим количеством сотрудников. Глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров рассказал, что больше персонала только в Bank of China. Он также отметил, что для повышения эффективной деятельность работников Банка России поможет "расширение внедрения принципов саморегулирования деятельности в различных секторах финансового рынка".

Другой эксперт отметил, что данное сокращение необходимо для выделения средств на создание подразделений ЦБ и набора сотрудников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Глава Национального платежного совета Алма Обаева рассказал, что есть возможности для грамотного сокращения персонала за счет снижения численности персонала в надзорном блоке Банка России.

Другой эксперт заявил, что "региональные подразделения теряют смысл в эпоху онлайн-подачи информации и господства федеральных банков".

Ранее сообщалось, что четверть россиян (24%) столкнулась с выборочными сокращениями в своих компаниях в 2022 году.

Отмечается, что сокращений не было у 50% опрошенных. Об отсутствии увольнений чаще всего говорили юристы, медики, фармацевты, научные сотрудники, госслужащие. 17% респондентов рассказали, что в их компании сократили многих работников. Речь, в частности, идет о маркетологах и административном персонале.

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