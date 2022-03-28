Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 17:06, доллар торговался на уровне 91,92 рубля. В 17:15 курс снизился до 91,755 рубля. К 17:36 он упал ниже отметки 90 рублей.
25 марта курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля. В 14:07 по московскому времени курс евро находился на уровне 99,75 рубля, теряя 6,6%. При этом к 14:13 евро достиг отметки 100,03 рубля (-6,3%), а доллар снизился до 93,5 рубля (-3,6%).
По словам экспертов, укрепление российской валюты произошло на фоне решения властей РФ принимать оплату за газ в рублях. Владимир Путин пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Рубль укрепился по отношению к иностранным валютам
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