Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 17:06, доллар торговался на уровне 91,92 рубля. В 17:15 курс снизился до 91,755 рубля. К 17:36 он упал ниже отметки 90 рублей.

25 марта курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля. В 14:07 по московскому времени курс евро находился на уровне 99,75 рубля, теряя 6,6%. При этом к 14:13 евро достиг отметки 100,03 рубля (-6,3%), а доллар снизился до 93,5 рубля (-3,6%).

По словам экспертов, укрепление российской валюты произошло на фоне решения властей РФ принимать оплату за газ в рублях. Владимир Путин пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

