Россиян предупредили о подорожании мебели на 15–30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цены на мебель вырастут на 15–30% в 2025 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гендиректора одной из мебельных компаний Андрея Рагозина.

"С начала этого года изменилось налогообложение юрлиц. Мебельные компании, которые раньше использовали упрощенную систему налогообложения (УСН), теперь платят НДС в 5%. Второе – дорожает бензин", – подчеркнул он.

По словам эксперта, в результате растут цены на логистику сырья и доставку мебели. Кроме того, среди причин дорожания Рагозин выделил кредиты, стареющее оборудование, нехватку кадров, рост цен на сырье и материалы.

Как добавил кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин, цены на мебель увеличатся до 10% из-за новых требований одного из маркетплейсов к продавцам. Он объяснил, что с 5 марта при отказе от товара и отмене заказа компания начнет удерживать с продавцов расходы на услуги доставки.

Между тем россиян предупредили о подорожании книг на 10–12%. Их стоимость увеличится в связи с ростом цены на типографские услуги и бумагу.

В свою очередь, по словам министра экономического развития России Максима Решетникова, некоторые отрасли оказались не готовы к росту внутреннего спроса, что стало результатом увеличения цен. Он заявил, что повышение цен на молочные продукты, в частности на масло, связано с тем, что у людей с увеличением доходов меняется структура потребления.

