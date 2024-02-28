Биткоин превысил 60 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года

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Стоимость биткоина выросла более чем на 6%, превышая впервые с ноября 2021 года отметку в 60 тысяч долларов. Это следует из данных торгов на бирже Binance.

В частности, по состоянию на 16:25 биткоин подорожал на 6,5% за сутки.

Портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает, что стоимость биткоина росла до 60 512 долларов.

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии в ночь на 27 февраля поднималась до 56,682 тысячи долларов. В последний раз стоимость биткоина была выше 56 тысяч долларов 2 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, что позволит крупным инвесторам легально покупать криптовалюту.

До этого директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что решение о регулировании криптовалюты, которое обсуждалось в Минфине России и Центробанке, необходимо принимать быстрее.