28 февраля, 16:39Экономика
Биткоин превысил 60 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года
Фото: depositphotos/KostyaKlimenko
Стоимость биткоина выросла более чем на 6%, превышая впервые с ноября 2021 года отметку в 60 тысяч долларов. Это следует из данных торгов на бирже Binance.
В частности, по состоянию на 16:25 биткоин подорожал на 6,5% за сутки.
Портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает, что стоимость биткоина росла до 60 512 долларов.
Стоимость биткоина в ходе торговой сессии в ночь на 27 февраля поднималась до 56,682 тысячи долларов. В последний раз стоимость биткоина была выше 56 тысяч долларов 2 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, что позволит крупным инвесторам легально покупать криптовалюту.
До этого директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что решение о регулировании криптовалюты, которое обсуждалось в Минфине России и Центробанке, необходимо принимать быстрее.
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