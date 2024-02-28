Греф допустил снижение ключевой ставки во втором полугодии

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Центробанк РФ может снизить ключевую ставку как минимум во второй половине 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Сбера Германа Грефа.

"Мы не считаем сценарий, при котором ставки остаются на текущих уровнях до конца года, реалистичным. <...> Как минимум во втором полугодии снижение начнется", – отметил он.

По словам Грефа, в настоящее время наблюдается сокращение темпов инфляции.

16 февраля ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор объяснил это снижением инфляционного давления по сравнению с осенними месяцами.

Как позже заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года. Она добавила, что сигнал регулятора по ключевой ставке можно считать нейтральным.

Владимир Путин, в свою очередь, выразил надежду, что нынешняя высокая ставка Банка России является временной мерой по борьбе с инфляцией. Президент отметил, что в условиях подъема ключевой ставки необходимы специальные механизмы.

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