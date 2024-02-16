Путин выразил надежду, что нынешняя ставка ЦБ – временная мера

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Владимир Путин выразил надежду, что нынешняя высокая ставка Банка России является временной мерой по борьбе с инфляцией.

В ходе совещания по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности президент отметил, что в условиях подъема ключевой ставки необходимы специальные механизмы.

"Надеюсь, <...> мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим – и правительство, и Центральный банк", – добавил он.

По словам главы РФ, нужны особые механизмы поддержки промышленности, точечные меры поддержки. Он уверен, что такие механизмы у страны есть.

Днем 16 февраля ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор объяснил это снижением инфляционного давления по сравнению с осенними месяцами.

Как позже заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, первое снижение ключевой ставки может произойти во второй половине 2024 года. Она добавила, что сигнал регулятора по ключевой ставке можно считать нейтральным.

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