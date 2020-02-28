Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму

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В прошлом году Великобритания закупила у России золото на рекордные 5,3 миллиарда долларов, сообщает РБК. Таким образом, Соединенное Королевство заплатило за импорт российского драгметалла в 12 раз больше, чем годом ранее.

Всего в 2019 году РФ получила за золото 5,74 миллиарда долларов, 5,33 из которых пришлись на Британию. Остальные 409 миллионов заплатили 12 других стран, в том числе Казахстан и Швейцария.

Ранее аналитики отметили рост спроса на золото и ювелирные изделия в России в преддверии 8 Марта. Чаще всего такие подарки покупают жители Махачкалы, Кемерова, Саратова, Екатеринбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Красноярска, Москвы, Пензы и Владивостока. Эксперты уточнили, что 6% граждан не менее раза в год покупают или продают золото, а еще 5% россиян не против вложиться в него.

По данным опроса, мужчины инвестируют в этот актив чаще женщин. Обычно это люди 30–40 лет с высшим или послевузовским образованием и доходом значительно выше среднего. С возрастом россияне вкладывают в золото намного меньше.