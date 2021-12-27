Цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла 77,08 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18:22 по московскому времени цена увеличилась на 1,7%. К 18:28 нефть марки Brent торговалась на уровне 77,28 доллара за баррель (+1,97%).

В последний раз цена данного вида топлива превышала 77 долларов за баррель 26 ноября 2021 года, снизившись почти на 5%.

В дальнейшем стоимость фьючерсов продолжила падать. Однако уже в декабре цены на нефть марки Brent вновь стали расти.