Цена нефти марки Brent выросла до 73,32 доллара за баррель

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Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 4,92%, до 73,32 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:33 по московскому времени мировые цены на нефть выросли до 5%. Так, стоимость январских фьючерсов WTI увеличилась на 5,19%, до 69,7 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ сохранила планы по восстановлению добычи нефти в январе 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки.

Так, Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу сырья на 109 тысяч баррелей в сутки, до 10,122 миллиона.

