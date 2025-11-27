Индекс Мосбиржи упал более чем на 2% после заявлений Путина по Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Индекс Мосбиржи снизился на фоне заявлений Владимира Путина по Украине. Это следует из данных площадки.

К 17:10 по московскому времени индекс снизился на 1,59%, до 2626,1 пункта. К 17:31 он упал до 2,13% и составил 2611,77 пункта.

При этом, по данным на 17:31, в лидерах снижения находились "Юнипро", "Аэрофлот", Мосбиржа, Совкомбанк и АФК "Система". Уточняется, что падали цены на все бумаги.

Путин выступил перед журналистами по итогам визита в Киргизию 27 ноября. Он назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины. Президент РФ отметил, что Киев допустил стратегическую ошибку, когда побоялся организовать президентские выборы. Именно после этого, считает Путин, президент Украины Владимир Зеленский утратил свой легитимный статус.

Российский лидер также указал, что боевые действия прекратятся, когда украинские войска уйдут с занимаемых территорий. Если этого не произойдет, российская армия добьется своих целей вооруженным путем.

