27 ноября, 19:31

Экономика

Индекс Мосбиржи упал более чем на 2% после заявлений Путина по Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Индекс Мосбиржи снизился на фоне заявлений Владимира Путина по Украине. Это следует из данных площадки.

К 17:10 по московскому времени индекс снизился на 1,59%, до 2626,1 пункта. К 17:31 он упал до 2,13% и составил 2611,77 пункта.

При этом, по данным на 17:31, в лидерах снижения находились "Юнипро", "Аэрофлот", Мосбиржа, Совкомбанк и АФК "Система". Уточняется, что падали цены на все бумаги.

Путин выступил перед журналистами по итогам визита в Киргизию 27 ноября. Он назвал бессмысленным подписание документов с руководством Украины. Президент РФ отметил, что Киев допустил стратегическую ошибку, когда побоялся организовать президентские выборы. Именно после этого, считает Путин, президент Украины Владимир Зеленский утратил свой легитимный статус.

Российский лидер также указал, что боевые действия прекратятся, когда украинские войска уйдут с занимаемых территорий. Если этого не произойдет, российская армия добьется своих целей вооруженным путем.

Главное

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

