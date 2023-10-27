Набиуллина заявила, что льготные ипотечные программы в РФ нужно сворачивать

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Льготные российские ипотечные программы нужно сворачивать по мере истечения их срока действия, поскольку они увеличивают цены на жилье. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвина Набиуллина, передает РИА Новости.

"В ситуации, когда есть широкие льготные программы, это вполне логичное рациональное поведение, когда можно получить льготный кредит по фиксированной ставке, а свои сбережения хранить под высокой ставкой. Надо сказать, что такой массовой практики нет, но ситуация нас не может не беспокоить, и она позволяет людям со сбережениями зарабатывать на льготных кредитах", – отметила глава регулятора.

Кроме того, она сказала, что темпы роста ипотеки в России достигают уже 30%.

Ранее сообщалось, что порядка пяти тысяч кредитов по программе льготной ипотеки для IT-специалистов выдали в Москве с начала этого года. Их общий объем составил 62,1 миллиарда рублей.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, по итогам января – августа на столицу пришлось свыше 27% от общего числа выданных в стране кредитов и почти 40% от их объема.

Также стало известно, что расходы на программу льготной ипотеки в 2024–2025 годах могут вырасти на 251,6 миллиарда рублей в сравнении с объемами, заложенными на этот же период в действующем бюджете.

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