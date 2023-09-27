Рестораторы анонсировали повышение стоимости суши и роллов на 14%

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Российские рестораторы анонсировали индексацию цен на суши и роллы до 14% в ближайшие дни. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на компанию "Dostaевский".

В организации заявили, что приняли подобное решение в связи с подорожанием сырья. В Москве рост цены некоторых позиций составит от 2,3% до 13,7%, в Санкт-Петербурге – от 2,9% до 12,6%.

После этого повышения каких-либо дальнейших изменений стоимости не планируется, однако многое зависит от состояния рынка, добавили в компании. В других торговых сетях также подтвердили увеличение цен на некоторые позиции в среднем на 10%.

В пресс-службе компании отметили, что с июня этого года наблюдается постоянный рост абсолютно на все сырье. К примеру, в сентябре лосось подорожал на 25%, угорь и тунец с июня – на 20%.

Помимо этого, из-за курса валют подорожал весь импорт, который по большей части относится к японскому направлению: креветки, угорь, нори и прочее.

Представители бизнеса также связывают удорожание в том числе с нехваткой лосося. Так, в России разведением рыбы, которую используют в ресторанах, занимаются лишь небольшие производства в Мурманской области.

Ранее экономист Михаил Беляев сообщил, что на фоне общей инфляции в России выросла стоимость хлеба. Эксперт обратил внимание, что ситуацию должны контролировать антимонопольные ведомства, такие как ФАС, однако на сегодняшний день у нее нет решения.

До этого в Росстате сообщили, что в августе потребительские цены на апельсины выросли на 21% за месяц. Это максимальный прирост относительно показателя, зафиксированного в июле среди всех позиций.

В октябре в России ожидается рост цен на фастфуд