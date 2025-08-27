США разрешили импорт ряда категорий бриллиантов из России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Соединенные Штаты разрешили операции по импорту ряда категорий российских бриллиантов до 1 сентября 2026 года. Об этом говорится в лицензии, опубликованной министерством финансов США.

При этом в качестве ограничений указывается, что разрешенные к импорту бриллианты массой 1 карат и более должны были находиться за пределами России с 1 марта 2024 года, а бриллианты массой 0,5 карата и более должны были быть вне территории страны с 1 сентября 2024 года.

Ограничения на импорт добытых или обработанных в России алмазов были объявлены странами G7 в декабре 2023 года. Меры начали действовать с 1 января 2024-го, а с 1 марта США запретили импорт несортированных алмазов и бриллиантовых украшений.

При этом в прошлом году СМИ сообщали, что американские власти планировали пересмотреть введенные против российских алмазов санкции из-за критики этих ограничений со стороны представителей индустрии.

Отмечалось, что Вашингтон не стал принимать участия в заседаниях стран G7 по ужесточению контроля за странами, поставляющими алмазы на рынки "Группы семи".

Представитель администрации США подчеркивал, что Белый дом хотел найти "правильный баланс между тем, чтобы причинить вред России, и тем, чтобы обеспечить возможность имплементации мер".