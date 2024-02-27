ФАС возбудила дело против Сбера из-за нарушения закона о рекламе

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным службы, от гражданина поступила жалоба на рекламу банка, которая распространялась на московских рекламных конструкциях. В тексте крупным шрифтом была указана информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых, что выглядело привлекательно для потребителя. Однако данные об условиях получения такого дохода были напечатаны трудным для восприятия шрифтом и находились в поясняющей сноске, из-за чего граждане получали неполную информацию о банковском продукте, рассказали в ФАС.

"В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ", – говорится в сообщении.

В декабре прошлого года ФАС уже возбуждала дело против Сбербанка и его страховой компании "Сбербанк страхование жизни". Причиной стало заключение антиконкурентного соглашения.

Позже в банке заявили, что организация не нарушала антимонопольное законодательство. Первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев сказал, что компания пока не получила официальные документы от ФАС по этому вопросу.

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