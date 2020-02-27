Индексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее падение с апреля 2018 года

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Четверг, 27 февраля, стал днем значительного снижения российского рынка на фоне распространения коронавируса. Как сообщает ТАСС, индексы Мосбиржи и РТС достигли абсолютного минимума с апреля 2018 года.

На момент закрытия торгов индекс Мосбиржи снизился на 3,37 процента – в численном выражении это равно 2915,84 пункта. В случае РТС речь идет о 5,13 процента, до 1386,2 пункта соответственно.

По словам финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, на рынок акций в РФ повлияли негативные настроения на зарубежных площадках, а также существенное падение цен на нефть – например, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне уменьшилась до 51,92 доллара за баррель.

Кроме того, значительная часть неблагоприятных прогнозов связана непосредственно с ростом числа жертв коронавируса COVID-19.

"Последствия коронавируса отыгрывают и акции "Аэрофлота", приближающиеся к уровню 100 рублей за акцию, также хуже рынка ряд бумаг электроэнергетического сектора: "Русгидро", "ИнтерРАО" и других", – подчеркнул Дейнека.

По предварительным оценкам экспертов "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в пятницу будет формироваться в пределах 2890–2980 пунктов.

Ранее в четверг, 27 февраля, сообщалось о росте курсов доллара и евро. Доллар превысил отметку в 66 рублей впервые с сентября. В это же время курс евро поднялся выше 72 рублей. Предыдущий показатель был меньше всего на 73 копейки и был также установлен в сентябре.

