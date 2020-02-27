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Москва 24

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Экономика

17:11

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с сентября

экономика

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

На Московской бирже курс доллара впервые с сентября 2019 года превысил отметку в 66 рублей, сообщает ТАСС.

В настоящий момент он составляет 66,005 рубля. Данный показатель на 0,82% превысил цифру, установившуюся в момент закрытия предыдущих торгов.

Также поднялся и курс евро. В настоящее время на Московской бирже он составил 72,4 рубля, что на 1,58% больше по сравнению с прошлыми показателями.

Рост курса доллара наблюдался и 25 февраля, когда он поднялся выше 65 рублей.

Ранее стало известно, что 500 богатейших людей мира потеряли 140 миллиардов долларов за один день из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах.

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