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Экономика

13:53

Курс доллара поднялся выше 65 рублей

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс доллара поднялся выше 65 рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов Московской биржи.

Доллар вырос на 96 копеек, составив 65,03 рубля. Такое значение американской валюты последний раз фиксировалось на бирже 9 октября прошлого года.

Курс евро увеличился на 1 рубль 4 копейки и составил 70,57 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль упал на фоне снижения Центробанком ключевой ставки до 6% годовых. Подобное снижение стало шестым подряд, которое ранее прогнозировали многие эксперты.

Эксперты отмечали, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года.

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