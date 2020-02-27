Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс евро поднялся выше 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Евро увеличилось на 73 копейки, составив 72,005 рубля. Такое значение европейской валюты последний раз фиксировалось на бирже 12 сентября прошлого года.

Доллар вырос на 33 копейки и составил 65,80 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 51 копейку, составив 68,59 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль упал на фоне снижения Центробанком ключевой ставки до 6% годовых. Подобное снижение стало шестым подряд, которое ранее прогнозировали многие эксперты.

Эксперты отмечали, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года.

